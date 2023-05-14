Матросов Евстигней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросов Евстигней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Матросов Михаил Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Матросов Антон Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Матросов Терентий Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Матросов Емельян Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно