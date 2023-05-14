Матросов Евстигней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Матросов Михаил Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Матросов Антон Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Матросов Терентий Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Матросов Емельян Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно