Матросов Антон Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Матросов Евстигней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Матросова Наталья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Матросова Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Матросова Прасковья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно