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Матросов Антон Евстигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Матросов Евстигней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Матросова Наталья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Матросов Иван Антонович

Мать ребёнка: Матросова Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Матросов Ефим Антонович

Мать ребёнка: Матросова Прасковья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросова Прасковья Кирилловна

Смерть
Неизвестно