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Носанов Степан Андронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Носанов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Носанов Александр Степанович

Мать ребёнка: Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Носанова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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