Носанов Степан Андронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Носанов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Носанов Александр Степанович
Мать ребёнка: Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Носанова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна
Смерть
Неизвестно