Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Носанов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Носанов Степан Андронович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Носанов Александр Степанович
Отец ребёнка: Носанов Степан Андронович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Носанова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Носанов Степан Андронович
Смерть
Неизвестно