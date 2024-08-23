Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носанова (Феклистова) Анна Кирилловна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Феклистов Кирилл Иванович

Мать: Феклистова Евдокия Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носанов Степан Андронович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Носанов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Носанов Степан Андронович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Носанов Александр Степанович

Отец ребёнка: Носанов Степан Андронович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Носанова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Носанов Степан Андронович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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