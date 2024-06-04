Бакулин Иван (Ивашко) Тарасов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиПосле 1668
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Бакулин Тарас (Тараско) Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Бакулин Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Бакулин Евдоким (Евдокимко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Бакулин Фрол Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Бакулин Семен Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Бакулин Михаил (Мишка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1668