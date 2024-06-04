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Бакулин Иван (Ивашко) Тарасов

Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

После 1668

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Бакулин Тарас (Тараско) Иванов

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Бакулин Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Бакулин Евдоким (Евдокимко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Бакулин Фрол Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Бакулин Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Бакулин Михаил (Мишка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1668

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