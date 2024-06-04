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Бакулин Фрол Иванов

Место рождения

дер. Коломенская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Тарасов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Екатерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Бакулин Федор Фролов

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Иванова

Смерть
После 1710

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