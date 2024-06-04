Бакулин Фрол Иванов
Место рождениядер. Коломенская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1678
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Тарасов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Бакулин Федор Фролов
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Иванова
Смерть
После 1710