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Бакулин Тарас (Тараско) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Данилов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Бакулин Алексей (Олешка) Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Бакулин Сава (Савка) Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Бакулин Козьма Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678

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