Бакулин Тарас (Тараско) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Данилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Бакулин Алексей (Олешка) Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Бакулин Сава (Савка) Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678