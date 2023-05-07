Зубаченко (Трифонова) Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смерти24.10.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1868 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.01.1869 ст.
Дочь: Зубаченко Домникия Иаковлева
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Рождение ребёнка
13.09.1870 ст.
Сын: Зубаченко Никита Иаковлев
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зубаченко Софроний Иаковлев
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.
Дочь: Зубаченко Минодора Иаковлева
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Дочь: Зубаченко Наталия Иаковлева
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Рождение ребёнка
04.04.1887 ст.
Сын: Зубаченко Василиск Иаковлев
Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов
Смерть
24.10.1916 ст.
От лихорадки
Похороны
25.10.1916 ст.
Ближнее, Феодосия, Республика Крым