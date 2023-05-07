Зубаченко (Трифонова) Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубаченко (Трифонова) Параскева Андреева

Зубаченко (Трифонова) Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

24.10.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1868 ст.

Муж: Зубаченко Иаков Кириллов

Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.01.1869 ст.

Дочь: Зубаченко Домникия Иаковлева

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.09.1870 ст.

Сын: Зубаченко Никита Иаковлев

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1870

Сын: Зубаченко Софроний Иаковлев

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.

Сын: Зубаченко Иоанн Иаковлев

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.

Дочь: Зубаченко Минодора Иаковлева

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.

Сын: Зубаченко Пётр Иаковлев

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Дочь: Зубаченко Наталия Иаковлева

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.04.1887 ст.

Сын: Зубаченко Василиск Иаковлев

Отец ребёнка: Зубаченко Иаков Кириллов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
24.10.1916 ст.
От лихорадки
Похороны
25.10.1916 ст.
Ближнее, Феодосия, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close