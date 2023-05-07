Зубаченко Софроний Иаковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаченко Софроний Иаковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

07.06.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Зубаченко Иаков Кириллов

Мать: Зубаченко Параскева Андреева

Бракосочетание
29.10.1895 ст.

Жена: Зубаченко Мария Харитонова

Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.

Сын: Зубаченко Пётр Софронов

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.

Сын: Зубаченко Григорий Софронов

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.03.1901 ст.

Сын: Зубаченко Иаков Софронов

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Зубаченко Евдокия Софронов

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.03.1905 ст.

Сын: Зубаченко Захарий Софронов

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.

Дочь: Зубаченко Александра Софронова

Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
07.06.1910 ст.
От заворот кишок
Похороны
08.06.1910 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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