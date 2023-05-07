Зубаченко Софроний Иаковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти07.06.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
29.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.
Сын: Зубаченко Григорий Софронов
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова
Рождение ребёнка
23.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Зубаченко Евдокия Софронов
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова
Рождение ребёнка
24.03.1905 ст.
Сын: Зубаченко Захарий Софронов
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова
Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.
Дочь: Зубаченко Александра Софронова
Мать ребёнка: Зубаченко Мария Харитонова
Смерть
07.06.1910 ст.
От заворот кишок
Похороны
08.06.1910 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым