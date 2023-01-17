Хамдей Баширов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Башир Сююндюков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сиразетдин Хамдеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мухаметша Хамдеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Абдулханил Хамдеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мухаметзян Хамдеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно