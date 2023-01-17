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Хамдей Баширов

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Башир Сююндюков

Мать: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сиразетдин Хамдеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мухаметша Хамдеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Абдулханил Хамдеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мухаметзян Хамдеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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