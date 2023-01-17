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Башир Сююндюков

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1747

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Сююндюк Турметев

Мать: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Хамдей Баширов

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Исхак Баширов

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Назметдин Баширов

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гисметулла Баширов

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Хисмутдин Баширов

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Нигаметулла Баширов

Мать ребёнка: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1810
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