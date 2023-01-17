Башир Сююндюков
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Сююндюк Турметев
Мать: Уркуя Демкина
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хамдей Баширов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Исхак Баширов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Назметдин Баширов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гисметулла Баширов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хисмутдин Баширов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Нигаметулла Баширов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1810