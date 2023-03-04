Жгулёв Яким Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Жгулёв Фёдор
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Ирина Якимова
Мать ребёнка: Жгулёва Матрона Семёновна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Степанида Якимова
Мать ребёнка: Жгулёва Матрона Семёновна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Жгулёва Матрона Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710