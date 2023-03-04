Жгулёва Матрона Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Ирина Якимова
Отец ребёнка: Жгулёв Яким Фёдорович
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Степанида Якимова
Отец ребёнка: Жгулёв Яким Фёдорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Жгулёв Яким Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710