Жгулёва Матрона Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгулёва Матрона Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Ирина Якимова

Отец ребёнка: Жгулёв Яким Фёдорович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Степанида Якимова

Отец ребёнка: Жгулёв Яким Фёдорович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Жгулёв Гаврил Якимович

Отец ребёнка: Жгулёв Яким Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгулёв Яким Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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