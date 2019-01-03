Гришакова (Усова) Людмила Александровна 02.10.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гришакова (Усова) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1947

Дата смерти

03.01.2019

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1947

Отец: Усов Александр Кузьмич

Мать: Усова (Попова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришаков Виталий Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаков Виталий Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаков Виталий Иванович

Смерть
03.01.2019

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