Гришакова (Усова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1947
Дата смерти03.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришаков Виталий Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришаков Виталий Иванович
Смерть
03.01.2019