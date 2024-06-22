Гришаков Виталий Иванович 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гришаков Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришакова (Усова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришакова (Усова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
30.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришакова (Усова) Людмила Александровна

Смерть
2012

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