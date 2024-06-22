Гришаков Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришакова (Усова) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
30.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришакова (Усова) Людмила Александровна
Смерть
2012