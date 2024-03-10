Антоненкова Анна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антоненков Адам
Рождение ребёнка
22.08.1923
Сын: Гомонов Алексей Данилович
Отец ребёнка: Гомонов Даниил Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гомонов Даниил Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомонова Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Гомонов Даниил Стефанович
Смерть
Неизвестно