Антоненкова Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненкова Анна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоненков Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1923

Сын: Гомонов Алексей Данилович

Отец ребёнка: Гомонов Даниил Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Иван Данилович

Отец ребёнка: Гомонов Даниил Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомонова Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Гомонов Даниил Стефанович

Смерть
Неизвестно
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