Гомонов Даниил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гомонов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1923
Сын: Гомонов Алексей Данилович
Мать ребёнка: Антоненкова Анна Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антоненкова Анна Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомонова Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Антоненкова Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно