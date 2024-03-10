Гомонов Даниил Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонов Даниил Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомонов Стефан Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1923

Сын: Гомонов Алексей Данилович

Мать ребёнка: Антоненкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Иван Данилович

Мать ребёнка: Антоненкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомонова Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Антоненкова Анна Адамовна

Смерть
Неизвестно
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