Гомонова Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонова Татьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомонов Даниил Стефанович

Мать: Антоненкова Анна Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомонова Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Роман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомонова Тамара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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