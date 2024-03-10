Гомонова Татьяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомонова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомонова Тамара
Смерть
Неизвестно