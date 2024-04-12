Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Асланова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти20.11.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
10.07.1875
Рождение ребёнка
27.09.1876
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Акелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1881
Смерть
20.11.1884
Причина смерти: После родов
Рождение ребёнка
Около 1977
Похороны
Неизвестно