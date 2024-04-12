Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Асланова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Асланова) Елена Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

20.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1875

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
27.09.1876

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Акелина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Дмитрий

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Смерть
20.11.1884
Причина смерти: После родов
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Похороны
Неизвестно
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