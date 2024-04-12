Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Фуното/фонотов/баркэт Гавриил Сергеевич
Дочь: Акелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Дмитрий
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/баркэт Ксения Якимовна
Дочь: Фунотова/фонотова/баркэт Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Спмридон Дмитриевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна
Дочь: Сарра Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Дмитриевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна