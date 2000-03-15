Журавский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравский Петр

Журавский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1953

Дата смерти

15.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953

Отец: Журавский Иосиф

Мать: Журавская (Бородко) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавская (Коровайко) Евгения

Рождение ребёнка
08.01.1977

Дочь: Жамойда (Журавская) Инна

Мать ребёнка: Журавская (Коровайко) Евгения

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Дычек (Журавская) Елена

Мать ребёнка: Журавская (Коровайко) Евгения

Смерть
15.03.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.