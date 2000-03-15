Журавский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1953
Дата смерти15.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953
Отец: Журавский Иосиф
Мать: Журавская (Бородко) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1977
Дочь: Жамойда (Журавская) Инна
Мать ребёнка: Журавская (Коровайко) Евгения
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Дычек (Журавская) Елена
Мать ребёнка: Журавская (Коровайко) Евгения
Смерть
15.03.2000