Журавский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1924
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавская (Бородко) Нина
Рождение ребёнка
18.04.1953
Сын: Журавский Петр
Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина
Рождение ребёнка
?.08.1955
Сын: Журавский Вячеслав
Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина
Рождение ребёнка
23.03.1959
Сын: Журавский Александр
Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина
Рождение ребёнка
25.12.1969
Дочь: Дагиль (Журавская) Валентина
Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина
Смерть
1996