Журавский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1924

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавская (Бородко) Нина

Рождение ребёнка
18.04.1953

Сын: Журавский Петр

Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина

Рождение ребёнка
?.08.1955

Сын: Журавский Вячеслав

Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина

Рождение ребёнка
23.03.1959

Сын: Журавский Александр

Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина

Рождение ребёнка
25.12.1969

Дочь: Дагиль (Журавская) Валентина

Мать ребёнка: Журавская (Бородко) Нина

Смерть
1996

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