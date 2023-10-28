Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1778 по 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1799 по 1800 ст.
Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович
Рождение ребёнка
С 1805 по 1806
Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович
Рождение ребёнка
С 1815 по 1816
Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович
Рождение ребёнка
20.06.1818 ст.
Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович
Рождение ребёнка
01.04.1821 ст.
Дочь: Абрамова Марья Тарасовна
Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно