Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1778 по 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1778 по 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1778 по 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1799 по 1800 ст.

Сын: Абрамов Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1805 по 1806

Сын: Абрамов Степан Тарасович

Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович

Рождение ребёнка
С 1815 по 1816

Сын: Абрамов Петр Тарасович

Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович

Рождение ребёнка
20.06.1818 ст.

Сын: Абрамов Евсей Тарасович

Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1821 ст.

Дочь: Абрамова Марья Тарасовна

Отец ребёнка: Абрамов Тарас Федотович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Тарас Федотович

Смерть
Неизвестно
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