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Абрамов Михаил Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1799 по 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1778 по 1779 г.р.

Мать

С 1778 по 1779 г.р.

Жена

С 1805 по 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1799 по 1800

Отец: Абрамов Тарас Федотович

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
С 1825 по 1826

Дочь: Абрамова Федора Михайловна

Мать ребёнка: Александра

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831

Сын: Абрамов Захар Михайлович

Мать ребёнка: Александра

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1832 по 1833

Сын: Абрамов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Александра

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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