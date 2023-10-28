Абрамов Михаил Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1799 по 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1799 по 1800
Отец: Абрамов Тарас Федотович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
С 1825 по 1826
Дочь: Абрамова Федора Михайловна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
С 1832 по 1833
Сын: Абрамов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно