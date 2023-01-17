Сгибнев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1900

Отец: Сгибнев Дмитрий Иванович

Мать: Сгибнева Ульяна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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