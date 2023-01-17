Сгибнев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1900
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Клавдия Васильевна
Смерть
Неизвестно