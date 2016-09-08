Вихман Софья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1930
Дата смерти08.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930
Отец: Вихман Борис Маркович
Рождение ребёнка
10.02.1952
Дочь: Копелиович Мария Августовна
Отец ребёнка: Копелиович Август Борисович
Рождение ребёнка
15.05.1962
Сын: Копелиович Борис Августович
Отец ребёнка: Копелиович Август Борисович
Рождение ребёнка
21.09.1964
Сын: Копелиович Михаил Августович
Отец ребёнка: Копелиович Август Борисович
Смерть
08.09.2016