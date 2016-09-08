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Вихман Софья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1930

Дата смерти

08.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930

Отец: Вихман Борис Маркович

Мать: Шульпина Фрейда Рахмеелевна

Рождение ребёнка
10.02.1952

Дочь: Копелиович Мария Августовна

Отец ребёнка: Копелиович Август Борисович

Рождение ребёнка
15.05.1962

Сын: Копелиович Борис Августович

Отец ребёнка: Копелиович Август Борисович

Рождение ребёнка
21.09.1964

Сын: Копелиович Михаил Августович

Отец ребёнка: Копелиович Август Борисович

Смерть
08.09.2016
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