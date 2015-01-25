Копелиович Август Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1929
Дата смерти25.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929
Отец: Копелиович Борис Давидович
Мать: Ионович Мария Наумовна
Рождение ребёнка
10.02.1952
Дочь: Копелиович Мария Августовна
Мать ребёнка: Вихман Софья Борисовна
Рождение ребёнка
15.05.1962
Сын: Копелиович Борис Августович
Мать ребёнка: Вихман Софья Борисовна
Рождение ребёнка
21.09.1964
Сын: Копелиович Михаил Августович
Мать ребёнка: Вихман Софья Борисовна
Смерть
25.01.2015