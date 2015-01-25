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Копелиович Август Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1929

Дата смерти

25.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929

Отец: Копелиович Борис Давидович

Мать: Ионович Мария Наумовна

Рождение ребёнка
10.02.1952

Дочь: Копелиович Мария Августовна

Мать ребёнка: Вихман Софья Борисовна

Рождение ребёнка
15.05.1962

Сын: Копелиович Борис Августович

Мать ребёнка: Вихман Софья Борисовна

Рождение ребёнка
21.09.1964

Сын: Копелиович Михаил Августович

Мать ребёнка: Вихман Софья Борисовна

Смерть
25.01.2015