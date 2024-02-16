Аксинья (Ксения) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Наумович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Наумович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Тихон Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Наумович
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.
Сын: Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Наумович
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Филат Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Наумович
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно