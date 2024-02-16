Аксинья (Ксения) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Наумович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Наумович

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Наумович

Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.

Сын: Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Наумович

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Филат Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Наумович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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