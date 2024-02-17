Михаил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1794 по 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1794 по 1795 ст.

Отец: Тихон Наумович

Мать: Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна

Место жительства
С 1838 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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