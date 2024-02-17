Михаил Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1794 по 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1794 по 1795 ст.
Отец: Тихон Наумович
Мать: Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна
Место жительства
С 1838 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно