Розанова Анастасия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Розанова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Розанов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович
Попово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 29.12.1883
Дочь: Кудрявцева (Розанова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Розанова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Унигина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович
Рождение ребёнка
22.05.1896
Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович
Рождение ребёнка
03.06.1897
Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович
Смерть
Неизвестно