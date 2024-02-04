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Розанова Анастасия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Розанова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Розанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович

Попово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 29.12.1883

Дочь: Кудрявцева (Розанова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Розанова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Унигина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович

Рождение ребёнка
22.05.1896

Сын: Розанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович

Рождение ребёнка
03.06.1897

Сын: Розанов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Розанов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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