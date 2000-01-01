Розанов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Розанов Василий
Мать: Розанова ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Никитина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Розанов Александр
Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Лапинская Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна
д. Попово, Лопасненский р-н, Московская губерния (область)
Рождение ребёнка
10.03.1912
Дочь: Астапова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Розанов Василий
Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Розанов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Анна Федотовна
Смерть
Около 1943