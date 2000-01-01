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Розанов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Розанов Василий

Мать: Розанова ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Никитина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Розанов Александр

Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Лапинская Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна

д. Попово, Лопасненский р-н, Московская губерния (область)
Рождение ребёнка
10.03.1912

Дочь: Астапова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Розанов Василий

Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Розанов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Розанова Анна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Анна Федотовна

Смерть
Около 1943
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