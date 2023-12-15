Божко Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Божко Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1954
Дочь: Заздравных (Божко) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Толмачева (Божко) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Новикова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна
Смерть
Неизвестно