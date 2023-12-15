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Божко Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Божко Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1954

Дочь: Заздравных (Божко) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Толмачева (Божко) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Новикова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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