Толмачева (Божко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Божко) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Божко Николай Трофимович

Мать: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Толмачева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Толмачев Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
1982

Сын: Толмачев Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Толмачев Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
1986

Сын: Толмачев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Толмачев Николай Геннадьевич

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