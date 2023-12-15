Божко Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божко Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божко Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божко Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божко Иван
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божко Виктор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно