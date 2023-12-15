Божко Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Божко Николай Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божко Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божко Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божко Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божко Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божко Виктор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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