Efseaff George Alex — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Efseaff George Alex

Место рождения

Los Angeles County, California, USA

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Efseaff Alex Peter

Мать: Efseaff Tanya Jennie Esavana

Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Nadia George

Мать ребёнка: Efseaff Myra Alex

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Efseaff Myra Alex

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Efseaff Myra Alex

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Efseaff Myra Alex

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Efseaff Myra Alex

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Efseaff Myra Alex

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Efseaff Myra Alex

Смерть
02.05.2005
Tulare County, California, USA
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