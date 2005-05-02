Efseaff George Alex
Место рожденияLos Angeles County, California, USA
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти02.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Отец: Efseaff Alex Peter
Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Nadia George
Мать ребёнка: Efseaff Myra Alex
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Efseaff Myra Alex
Смерть
02.05.2005
Tulare County, California, USA