(Efseaff) Nadia George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Efseaff) Nadia George

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Efseaff George Alex

Мать: Efseaff Myra Alex

Смерть
1950
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