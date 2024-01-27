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(Efseaff) Nadia George
(Efseaff) Nadia George
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1950
Пол
Женский
Отец
Efseaff George Alex
1926 г.р.
Мать
Efseaff (Wren) Myra Alex
Около 1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Efseaff George Alex
Мать:
Efseaff Myra Alex
Смерть
1950
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