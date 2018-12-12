Бирилло (Оборина) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1925
Дата смерти12.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1930
Сын: Бирилло Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.06.1947
Сын: Оборин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
?.06.1955
Сын: Бирилло Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
?.06.1955
Сын: Бирилло Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
?.06.1955
Сын: Оборин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2018