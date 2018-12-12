Бирилло (Оборина) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирилло (Оборина) Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1925

Дата смерти

12.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1930

Сын: Бирилло Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.06.1947

Сын: Оборин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.06.1955

Сын: Бирилло Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.06.1955

Сын: Бирилло Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.06.1955

Сын: Оборин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Бирилло Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирилло Григорий Григорьевич

Смерть
12.12.2018
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