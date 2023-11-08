Бирилло Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирилло Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1930

Дата смерти

10.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1930

Отец: не указан

Мать: Бирилло Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
?.06.1955

Сын: Бирилло Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Бирилло Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
?.06.1955

Сын: Оборин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Бирилло Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирилло Раиса Николаевна

Смерть
10.04.1988
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