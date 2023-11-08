Бирилло Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1930
Дата смерти10.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1930
Мать: Бирилло Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1955
Сын: Бирилло Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Бирилло Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1955
Сын: Оборин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Бирилло Раиса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирилло Раиса Николаевна
Смерть
10.04.1988