Бирилло Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1930
Дата смерти10.04.1988
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1930
Отец: Бирилло Григорий Григорьевич
Мать: Бирилло Степанида
Рождение ребёнка
24.06.1947
Сын: Оборин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Бирилло Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1955
Сын: Бирилло Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Бирилло Раиса Николаевна
Смерть
10.04.1988