Назаров Зиновий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Назаров Василий Иванович
Мать: Назарова Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Домника
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Назарова пелагея Зиновьевна
Мать ребёнка: Назарова Домника
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Назарова Домника
Смерть
Неизвестно