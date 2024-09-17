Назаров Зиновий Васильевич 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Зиновий Васильевич

Назаров Зиновий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Назаров Василий Иванович

Мать: Назарова Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Домника

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Назарова пелагея Зиновьевна

Мать ребёнка: Назарова Домника

Рождение ребёнка
1834

Сын: Назарова Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Назарова Домника

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.