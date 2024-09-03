Назарова Мавра Ивановна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назарова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Назаров Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Назаров Зиновий Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Назаров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Назаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Назаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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