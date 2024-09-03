Назарова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Назаров Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Назаров Зиновий Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Назаров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Смерть
Неизвестно