Назаров Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Назаров Василий Иванович
Мать: Назарова Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Назарова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Назарова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.04.1851
Сын: Назаров Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Назарова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Назаров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Назарова Ирина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно