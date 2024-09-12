Назарова Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Назарова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1851
Сын: Назаров Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Назаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно