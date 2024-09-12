Назарова Ирина Дмитриевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назарова Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Назарова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1851

Сын: Назаров Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Васильевич

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Назаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Васильевич

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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