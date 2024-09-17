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Назарова Иван Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Назаров Зиновий Васильевич

Мать: Назарова Домника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1853

Жена: Назарова Мария Георгевна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Назарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Назарова Мария Георгевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Назаров Федор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1859

Сын: Назаров Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Назарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1869

Сын: Назаров Василий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Нагибина (Назарова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1908

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