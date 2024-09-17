Назарова Иван Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Назаров Зиновий Васильевич
Мать: Назарова Домника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1853
Жена: Назарова Мария Георгевна
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Назарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Назарова Мария Георгевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Назарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Нагибина (Назарова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1908