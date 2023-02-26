Анисия Сильвестрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Сильвестрова

Место рождения

д.Посниково села Рыбки Дорогобужского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Посниково села Рыбки Дорогобужского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Прокопий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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