Анисия Сильвестрова
Место рожденияд.Посниково села Рыбки Дорогобужского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
д.Посниково села Рыбки Дорогобужского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1874
Муж: Прокопий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно