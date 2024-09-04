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Алгазин Кондратий Фокеевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Алгазин Фока Иванович

Мать: Алгазина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Просковья Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, охотник
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Алгазина) Фотинья Кондратьевна

Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алгазин Климентий Кондратьевич

Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Алгазина) Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Алгазин Харлам Кондратьевич

Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Алгазина) Васса Кондратьевна

Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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