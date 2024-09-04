Алгазин Кондратий Фокеевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Алгазин Фока Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, охотник
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Алгазина) Фотинья Кондратьевна
Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алгазин Климентий Кондратьевич
Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Алгазина) Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Алгазин Харлам Кондратьевич
Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Алгазина) Васса Кондратьевна
Мать ребёнка: Алгазина Просковья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно