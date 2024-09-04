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Алгазин Климентий Кондратьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Рогозино

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Алгазин Кондратий Фокеевич

Мать: Алгазина Просковья Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1905

Сын: Алгазин Антроп Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1914

Сын: Алгазин Иван Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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