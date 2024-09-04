Алгазин Климентий Кондратьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Рогозино
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1905
Сын: Алгазин Антроп Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1914
Сын: Алгазин Иван Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно