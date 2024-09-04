Алгазина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Фока Иванович

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: (Алгазина) Палагея Фокеевна

Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Алгазин Осип Фокеевич

Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Алгазина) Марфа Фокеевна

Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алгазин Кондратий Фокеевич

Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович

Смерть
Неизвестно

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