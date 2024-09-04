Алгазина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: (Алгазина) Палагея Фокеевна
Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Алгазина) Марфа Фокеевна
Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алгазин Кондратий Фокеевич
Отец ребёнка: Алгазин Фока Иванович
Смерть
Неизвестно