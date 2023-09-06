Лемешка Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемешка Гордей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ришенко (Лемешка) Татьяна Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемешка Яков Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемешка Григорий Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Лемешка Антон Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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