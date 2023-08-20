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Лемешка Антон Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Лемешка Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Пуян Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лемешка Евфимия Антоновна

Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Клименко Анна Антоновна

Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лемешка Илья Антонович

Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лемешка Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемешка Анна Яковлевна

Смерть
1811
Криски, Чернігівська область
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