Лемешка Антон Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Лемешка Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Пуян Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лемешка Евфимия Антоновна
Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Клименко Анна Антоновна
Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лемешка Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Лемешка Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лемешка Анна Яковлевна
Смерть
1811